UWV reserveert miljoenen voor aanstaande vaders

Ouderschapsverlof wordt verlengd. Ⓒ ANP

Amsterdam - Uitkeringsinstantie UWV heeft €1,6 miljard gereserveerd voor werkgevers met langdurig zieke werknemers en voor ouderschapsverlof. In totaal nemen de uitkeringslasten met €502 miljoen toe ten opzichte van een jaar eerder, is de verwachting in de januarinota van het UWV.