Energiearmoede: één op zeven huurders kan nota niet betalen

In totaal zijn er 360.000 huishoudens die kwetsbaar zijn voor energiearmoede, stelt KWH, het onderzoeksbureau van de woningcorporaties, na een enquête. Een nog grotere groep, namelijk drie op de vier sociale huurders, kunnen geen extra lastenverzwaring dragen.

Woningcorporatiekoepel Aedes en de Woonbond, de belangenclub van huurders, hebben deze week een akkoord gesloten over matige huurstijging en het ’vergroenen’ van alle sociale huurwoningen in ons land. Als dat zou lukken, besparen huurders op hun energierekening. Dat is hard nodig, aldus de onderzoekers, want 13% van alle huurders hebben na betalen van de woonlasten niet voldoende over voor de overige vaste lasten. Nog eens 63% geeft aan dat dit alleen lukt als ze heel goed op hun uitgavepatroon letten.

Drie op de tien huurders geven aan dat ze nog wel wat meer kunnen doen om zuiniger om te gaan met energie en zien daar ook zeker een rol voor de corporaties. Tegelijkertijd zegt slechts 18% van de huurders dat ze door de corporatie worden geïnformeerd over wat ze kunnen doen om energie te besparen.