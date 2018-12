Bouwsector krijgt er 1% pensioen bij

De mensen die bij bpfBouw aangesloten zijn krijgen er 1,07% pensioen bij in 2019. Dat is de maximale indexatie bij de huidige regels, meldt het fonds. BpfBouw kan de pensioenen verhogen omdat het er financieel solide voor staat. De beleidsdekkingsgraad van het fonds is inmiddels 119,6%.

Dat is voldoende om de pensioenen te verhogen, maar niet voor een verhoging die even groot is als de prijsstijgingen (ofwel: de inflatie). De 1,07% komt volgens bpfBouw tot ongeveer driekwart van de inflatie.

BpfBouw hoeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, de pensioenpremie ook niet te verhogen. Die blijft op 20,2%. Bestuursvoorzitter Jan Ruis is uiteraard te spreken over de verhoging: „We zijn verheugd dat we de pensioenen van onze deelnemers voor het tweede jaar op rij kunnen verhogen. Uiteraard streven we naar volledige indexatie van de pensioenen in de toekomst.”

Bekijk ook: Ambtenaren gaan meer pensioenpremie betalen

Verder verhogen

BpfBouw kan ondanks de goede financiële situatie niet meer bieden dan de ruim 1% die er nu bij komt. David van As, directeur van het fonds, liet eerder in een interview met De Telegraaf al weten daarvan te balen. „Als je kijkt naar de positie van bpfBouw, dan denk ik dat het gerechtvaardigd is om wat meer te doen dan we nu mogen”, zei hij in september.

De deelnemers in het bouwfonds zijn in elk geval beter af dan de mensen die aangesloten zijn bij een van de andere vijf grote fondsen (ABP, PFZW, PME en PMT). Voor die fondsen is een indexatie niet aan de orde. Een korting in 2020 of 2021 ligt eerder voor de hand.

Bekijk ook: Achterover hangen voor pensioen is funest