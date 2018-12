VS schrapt sanctie, aluminiumprijs stijgt

Daarmee komt er binnen dertig dagen voor kopers weer zicht op meer aluminium in de markt. De prijs ging donderdag 2% omlaag in Londen.

Die prijsdaling had volgens metaalanalisten van Citigroup groter moeten zijn. Door zicht op groeiverlaging van de wereldeconomie, nam de vraag naar aluminium de laatste dagen ook af. In Londen verhandeld aluminium is dit jaar 16% goedkoper geworden.

Sinds april ligt er een officieel, niet streng gehandhaafd verbod op aankopen in de VS van aluminium van Rusal, een maatregel die door bedrijven bij Amerikaanse bondgenoten formeel is overgenomen. Het aandeel Rusal verloor in april direct terrein.

Afgezwakte sancties

Washington stelt bereid te zijn alle sancties tegen Rusal af te bouwen. Het bedrijf heeft daartoe het belang van de Russische oligarch en miljardair Oleg Deripaska verminderd, een harde eis van de Verenigde Staten. Deripaska leek niet te wijken. Hij begon in 2000 met de huidige Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj Russian Alumium (Rusal).

Bekijk ook: VS geven oligarch Deripaska langer de tijd

President Trump pakt in een serie sancties de belangrijkste industriëlen rondom president Poetin aan. De sancties werden ingesteld mede vanwege de rol van Rusland bij de strijd in Oekraïne.

Rusal-topman Deripaska moest belang in grootste aluminiumbedrijf afbouwen om sancties tegen het concern op te laten heffen door Washington. Ⓒ AFP

De prijs van aluminium schoot dit jaar aanvankelijk omhoog, maar zwakte iets af nadat de VS zijn sancties danig verminderde.

Wil je automatisch door DFT op de hoogte gehouden worden van het allerlaatste nieuws over de economie, beleggen, ondernemen en uw persoonlijke financiën? Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief!