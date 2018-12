Staalsmelters gaan voluit met productie

Dat cijfer dat de World Steel Association donderdag publiceert staat in schril contrast tot de beperking van het aantal zeer vervuilende staalbedrijven door China. Veel productie is na sluiting van honderden bedrijven overgenomen door grootproducenten in China.

Op staal uit China en Europa liggen forse importheffingen in de VS. Andersom maakt China de Amerikaanse import duurder. Dat heeft niet tot minder productie geleid.

China is volgens de novembercijfers van de World Steel in zijn eentje al goed voor 52,2% van alle staal.

Fabriekshallen van staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Ⓒ ANP XTRA

In de Verenigde Staten nam de staalproductie met bijna 12% toe naar 7,4 miljoen ton.

In Duitsland, de grootste staalfabrikant van Europa, was vorige maand sprake van een daling van bijna 3%. De Nederlandse staalproductie viel 2,2% lager uit dan een jaar eerder op 578.000 ton.

De termijncontracten voor de staal- en ijzerertsprijs gelden als thermometer van investeringen in infrastructuur en bouw. Sinds eind vorig jaar is de Bloomberg World Iron and Steel Index volgens de vooral omlaag gegaan.

Brazilië heeft zijn uitstroom uit de smelterijen wel verlaagd, met 6% vergeleken met vorig jaar. Maar volgens dataverzamelaar Bloomberg zal de prijs volgens marktvorsers nauwelijks kunnen stijgen in 2019.

Plakken staal worden tot rollen staal uitgewalst in de Warmbandwalserij van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Ⓒ ANP

