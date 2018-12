'Topman niet bang voor leegtrekken KLM'

,,Het is niet aan de orde. Ik denk dat het niet in het belang is van Air France om KLM leeg te trekken'', aldus Elbers. KLM is het winstgevendste onderdeel van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Bij de Franse zustermaatschappij werd dit jaar veel geld verloren door stakingen.

Volgens Elbers moeten Air France en KLM ,,blijven zoeken naar meer synergie''.