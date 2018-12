'Wall Street opent iets hoger na verliezen door Fed'

De Amerikaanse koepel van centrale banken verhoogde de rente zoals verwacht en gaf aan volgend jaar minder rentestappen te verwachten dan eerder voorzien. Veel beleggers hadden gehoopt dat de Fed zich terughoudender zou opstellen over het toekomstige beleid. In Azië en Europa waren forse verliezen op de koersenborden te zien.

Aan het bedrijvenfront kwam levensmiddelenconcern Conagra Brands met resultaten die slecht lijken te vallen, want voorbeurs staat het aandeel stevig in het rood. Eind oktober rondde Conagra de overname af van zijn kleinere branchegenoot Pinnacle Foods voor bijna 11 miljard dollar.

Sigaretten

Andere bedrijven die met cijfers kwamen, waren onder meer zakelijk dienstverlener Accenture, technologiebedrijf BlackBerry en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance. Sportartikelenproducent Nike opent nabeurs de boeken.

Tabaksfabrikant Altria, bekend van Marlboro, kan ook op belangstelling rekenen na een investering van 12,8 miljard dollar in de maker van elektronische sigaretten Juul Labs. Altria krijgt daarvoor een belang van 35 procent in Juul. Dankzij de overeenkomst kunnen de producten van het in 2015 gelanceerde Juul naast de sigaretten van Altria in de Amerikaanse winkelschappen komen te liggen.

Olieprijzen

Mogelijk kunnen de oliegerelateerde bedrijven in New York last krijgen van de flink dalende olieprijzen.

Op macro-economisch gebied bleek dat de Amerikaanse uitkeringsaanvragen vorige week zijn gestegen en dat de industriële bedrijvigheid rond Philadelphia deze maand is afgezwakt. Kort na opening komt marktonderzoeker Conference Board met zijn conjunctuurbarometer.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 1,5 procent lager op 23.323,66 punten. De brede S&P 500 zakte ook 1,5 procent, tot 2506,96 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 2,2 procent in op 6636,83 punten.