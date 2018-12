Euronext koopt Brits bedrijf

Commcise is opgericht in 2013 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen. Het biedt een volgens Euronext unieke cloudgebaseerde oplossing, speciaal bedoeld voor vermogensbeheerders en brokers. In die oplossing zitten ook toepassingen waarmee het voor fondsmanagers makkelijker wordt om aan de nieuwe MiFID II-wetgeving te voldoen.

Met al meer dan 500 klanten, waaronder enkele van 's werelds grootste partijen op dit vlak, zou het groeipotentieel van Commcise aanzienlijk zijn. De overname van Commcise past daarbij binnen het in 2016 aangekondigde strategische plan van Euronext.