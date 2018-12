Wall Street gaat met hoofdpijn richting kerstdagen

Terwijl historisch gezien in de laatste maand van het jaar beleggers in de VS er nog een feestelijke sfeer van maken, staat het huilen nu nader dan het lachen.

De belangrijkste Amerikaanse graadmeters kenden al een bedrukte start van de maand. De neergang werd deze week in de aanloop de kerstdagen naar nog een dunnetjes overgedaan na het teleurstellend ontvangen Amerikaanse rentebesluit.

De vrees dat door een botsing tussen Democraten en Republikeinen de Amerikaanse overheid deels op slot zal gaan, droeg nog extra bij aan de neerslachtige stemming.

De Dow Jones-index dook vandaag zelfs onder de 23.000 punten, het laagste niveau sinds oktober 2017 terwijl de S&P500 de grens van 2500 punten moest opgeven. Begin oktober tikte de Dow bijna nog een piek aan van 27.000 punten.

Komende week zullen de Amerikaanse aandelenmarkten op eerste Kerstdag gesloten zijn. Op Tweede Kerstdag zijn de deuren op Wall Street wel geopend.