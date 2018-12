'VEON gaat banen schrappen in Amsterdam'

Amsterdam - Telecomconcern VEON staat naar verluidt op het punt om banen te schrappen in Amsterdam en Londen. In de Britse hoofdstad betekent dat zelfs dat het kantoor van VEON daar gaat sluiten, meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. VEON wil zelf nog geen details van de mogelijke ingreep prijsgeven omdat het bedrijf hierover nog in overleg is met zijn personeelsvertegenwoordiging.