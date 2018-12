Geplaagd Danske Bank zet weer mes in winstprognose

De Deense bank liet weten last te hebben van het lastige beursklimaat in de voorbije maanden waardoor de winstgevendheid onder druk is gekomen.

In september kwam Dankse Bank ook al met een winstwaarschuwing op de proppen in de nasleep van j een Estse witwaszaak.

De financiële topman benadrukte dat vooral de verslechterde omstandigheden op de aandelenmarkten hebben bijgedragen om de winstprognose bij te stellen.