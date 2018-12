’Shutdown’ overheid VS dreigt

Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur. Dat voornemen kan evenwel niet op goedkeuring rekenen van de Democraten in Washington. Maar zonder goede afspraken over de begroting dreigt de regering vanaf vrijdag zonder geld te zitten en zouden veel overheidsdiensten moeten sluiten.

De Senaat keurde woensdag een soort noodmaatregel goed om een stop op de overheidsuitgaven te vermijden. Door de wet zou er weer genoeg geld zijn om de overheid tot in februari draaiende te houden. Als Trump zijn handtekening niet zet, gaat de deal niet door.

De laatste keer dat de Amerikaanse overheid 'op slot' ging was eerder dit jaar. In februari was sprake van een shutdown van enkele uren, in januari duurde de situatie een paar dagen. De keer daarvoor, in 2013, hoefden honderdduizenden ambtenaren zo'n twee weken niet op hun werk te komen.