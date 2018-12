Grote overname van Takeaway in Duitsland

Takeaway zal het bedrag voldoen voor circa 508 miljoen euro in contanten. Een som van 422 miljoen euro wordt gedaan met aandelen Takeaway, in totaal 9,5 miljoen stuks. Daarmee krijgt Delivery Hero een belang van circa 18 procent in Takeaway. Verder krijgt Delivery Hero het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen in de raad van commissarissen van Takeaway.

