Nikkei sluit negatieve week lager af

De Nikkei-index in Tokio sloot 1,1 procent lager op 20.166,19 punten. De Japanse hoofdindex verloor daarmee 5,7 procent in de laatste volle handelsweek van het jaar. Voor het vierde kwartaal stevent de Nikkei af op het grootste verlies sinds 2008.

De Japanse exportbedrijven kampten met een duurdere yen, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien. Autofabrikant Toyota, die veel voertuigen verkoopt in het buitenland, zakte 3,2 procent.

Carlos Ghosn

Nissan daalde 1,9 procent. Japanse aanklagers hebben de gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn opnieuw gearresteerd nadat het verzoek om het voorarrest te verlengen door de rechter werd afgewezen. De Fransman zit al sinds half november vast op verdenking van belastingfraude als topman van de automaker.

Ook elders in het Verre Oosten deden de beursgraadmeters een stap terug. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,1 procent en de beurs in Shanghai verloor 1,2 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,7 procent lager het weekeinde in.