Takeaway slaat grote slag in Duitsland

Takeaway betaalt in €508 miljoen in contanten. Ook krijgt Delivery Hero een aandeel in 18% in Takeaway, hetgeen ongeveer €422 miljoen waard is.

Groeimarkt

De Nederlandse bezorgdienst was al de grootste speler in Duitsland. Bij 80% van de Duitsers is dochter lieferando.de bekend. Desondanks is Duitsland nog een enorme groeimarkt omdat maar 8% van de Duitsers bij Takeaway bestelt. Verreweg de meeste Duitsers bestellen hun pizza of sushi nog gewoon via de telefoon vertelde oprichter Jitse Groen deze week nog in De Telegraaf.

Takeaway verwacht door de overname substantiële synenergievoordelen te kunnen behalen. ,,Deze transactie geeft Takeaway een sterkere positie in de Duitse markt. Takeaway kan nu op een veel grotere schaal opereren. Hetgeen noodzakelijk is om een winstgevende online besteldienst te bouwen’’, zegt Jitse Groen.

