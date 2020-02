Duimen voor staatsbezoek Indonesië

De nieuwe Zuid-Koreaanse ambassadeur Yeondoo Jeong met achter zich de zangers en musici van Kim Cha Kyung Opera. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Beroemde aria’s als La donna e mobile uit Giuseppe Verdi’s Rigoletto of Meine lippen sie küssen so heiss uit Franz Lehárs Giuditta verwacht je niet uit de keel van Zuid-Koreanen. Toch zongen twee mannen en drie vrouwen uit het Oosterse land deze operakrakers uit volle borst in het Haagse theater Diligentia voor de gasten van de de nieuwe Koreaanse ambassadeur in ons land, Yeondoo Jeong.