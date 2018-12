’Schiphol op slot’

„Als Lelystad niet als overloop van Schiphol gebruikt kan worden, is er te veel onzekerheid richting 2030”, zegt voorman Kees van Ojik van de bewoners in de ORS. Volgens Van Ojik denken ook andere partijen in het moeizame overleg daar zo over.

Schiphol-directeur Dick Benschop rekent nog steeds op Lelystad, maar zegt tegen De Telegraaf dat het aan minister Van Nieuwenhuizen (Verkeer) is om eventueel knopen door te hakken als gaat om de regels omtrent het uitplaatsen. „De partijen liggen minder ver uit elkaar dan je zou denken”, zei hij donderdagavond vlak voordat hij weer in overleg ging met Alders.

Muurvast

Een totale stop op groei van de luchtvaart in Nederland dreigt volgens Van Ojik. ,,De politiek moet wel beseffen dat een geringe geluidsoverlast rond Lelystad Airport niet te vergelijken is met de herrie die bewoners ervaren in de Haarlemmermeer als er geen vakantievluchten naar de polder worden verplaatst.” De politiek verbiedt autonome groei op Lelystad, terwijl dat niet mag van Brussel vanwege mededingingsregels. Hierdoor zit het luchtvaartdossier muurvast.

Een andere optie is dat de groeiruimte op Lelystad in de komende jaren wordt opgegeven om verder te groeien op Schiphol, zo melden bronnen. De vraag is of de luchtvaartmaatschappijen dat zullen accepteren. Zij krijgen al minder ruimte dan ze toekomt op grond van het regeerakkoord. Daarbij hebben ze in ruil voor deze groeiruimte de vliegtaks, die niets voor het milieu doet, geaccepteerd.

Volgens president-directeur Pieter Elbers van KLM heeft de groeistop en zijn de onderhandelingen ’het belangrijkste onderwerp van dit moment’ bij de luchtvaartmaatschappij. Als Nederlandse luchtvaartmaatschappij is KLM grotendeels aan Schiphol gebonden.

Eerlijker verdelen

Van Ojik vindt dat de minister die bezwaren op de Veluwe en in Overijssel naast zich neer zou moeten leggen. ,,De hinder van luchtvaart moet in Nederland eerlijker verdeeld worden.” In de eerste jaren gaat om een paar vluchten per dag, met een maximum van 62 per dag, veel minder dan op Schiphol zelf.

Adviseur en oud-bestuurder René Klawer van VNO-NCW blijft bij de noodzaak van circa 2% groei per jaar op Schiphol komend decennium. „Vakantievliegers kunnen verleid en overtuigd worden, bijvoorbeeld met lagere kosten, vliegen in de randen van de nacht en goede bereikbaarheid, om zeker 50.000 vluchten naar Lelystad en Eindhoven Airport te verplaatsen”, aldus Klawer. „Wisselgeld van de luchtvaart zijn stillere vliegtuigen en nieuwe technieken.”