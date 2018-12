'Takeaway in schijnwerpers op Damrak'

Ook gaat de aandacht uit naar de Verenigde Staten, waar opnieuw een 'shutdown' van de overheid dreigt. Dat komt omdat president Donald Trump weigert een voorlopige begrotingswet te ondertekenen waarin geen sprake is van de door hem gewenste financiering van de muur met Mexico. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid 'op slot' ging was begin dit jaar.

Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf Takeaway koopt de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero voor 930 miljoen euro in contanten en aandelen. Delivery Hero krijgt door de deal een belang van circa 18 procent in Takeaway en krijgt het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen bij zijn concurrent.

Boskalis

Ook Boskalis kwam met overnamenieuws. De baggeraar en maritiem dienstverlener koopt de Duitse onderzeekabelactiviteiten van de Franse technisch dienstverlener Spie. Een overnamebedrag werd niet gegeven.

Roestvrijstaalmaker Aperam kondigde daarentegen aan de overname van VDM Metals niet door te zetten. De Europese Commissie zag te veel bezwaren als gevolg van de voorgenomen samenvoeging van de twee bedrijven. Aperam kon die bezwaren niet wegnemen op een manier waarop de overname nog voldoende waarde toevoegde.

ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal heeft een nieuwe kredietfaciliteit geregeld ter waarde van 5,5 miljard dollar. De looptijd bedraagt vijf jaar en de lening vervangt een soortgelijke overeenkomst uit 2015. Volgens het bedrijf zijn de voorwaarden nu evenwel aanzienlijk beter.

Vastgoedinvesteerder WDP heeft opnieuw een deal gesloten met Carrefour. Het Franse supermarktconcern huurt opnieuw ruimte op twee WDP-locaties in Roemenië. Het investeringsbedrag van beide projecten, in Deva en Brazi, bedraagt circa 40 miljoen euro. Het aandeel Wereldhave zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor het vastgoedbedrijf terug.

Danske Bank

In Kopenhagen staat Danske Bank in de belangstelling na een nieuwe winstwaarschuwing. De door een groot witwasschandaal in opspraak geraakte Deense bank zegt last te hebben van moeilijke omstandigheden op de financiële markten.

De euro was 1,1458 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 46,40 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 54,88 dollar per vat.