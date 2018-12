Voetbalplaatjes terug bij Albert Heijn

In totaal zijn er 292 voetbalplaatjes te sparen. Naast een stickeralbum wordt er ook een AH voetbal-app gelanceerd. ,,De app helpt mensen hun verzameling compleet te maken. Spaarders kunnen via de app aangeven welke voetbalplaatjes ze al wel of niet hebben en kunnen zo met anderen hun plaatjes ruilen. Ook bevat de app extra informatie over de spelers, de clubs en de stadions”, zegt een woordvoerder van het supermarktconcern.

Het is niet de eerste keer dat Albert Heijn dit doet. De spaaractie duurt tot eind februari. Bij besteding van iedere €10 in de winkel of online krijgt de klant een pakje met daarin vier voetbalplaatjes.