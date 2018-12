Strafonderzoek naar Goldman in 1MDB-zaak

Singapore keek al langer argwanend naar de relatie van Goldman Sachs met het fonds, maar nu zouden de activiteiten van het kantoor van de zakenbank in Singapore daadwerkelijk door justitie tegen het licht worden gehouden. Eerder deze week opende justitie in Maleisië al een strafonderzoek tegen Goldman Sachs.

Wegsluizen

Goldman sloot miljarden dollars aan deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. Het Maleisische ministerie van Financiën eiste onlangs al dat Goldman alle vergoedingen voor zijn diensten aan 1MDB terugbetaalt.

De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Sinds 2015 ligt het fonds onder vuur vanwege onder meer witwassen en fraude.