Column: Santa Claus en Sem

„Kopje koffie, mijnheer Van Galen?” Na wat prietpraat zei Mijnheer dat hij een vervelende mededeling had. Het ging allemaal wat minder en er moest bezuinigd worden, inspelen op de digitale wereld weet u wel. Helaas ging ook de baan van de chef magazijn op de schop. „En ja, u heeft dat 30 jaar tot onze volle tevredenheid gedaan. Hartelijk dank daarvoor en we zullen de afwikkeling keurig laten verlopen.”

Op de gang drong het besef dat zijn wereld verdwenen was tot Van Galen door. Veel werk kwam er niet meer uit zijn handen en hij zag er als een berg tegenop het slechte nieuws thuis te gaan vertellen. En dat vlak voor Kerst. Ook bij mevrouw Van Galen was de schok groot, welk bedrijf zoekt er nog iemand van 55 jaar voor het magazijn, of voor welke baan dan ook? Er was een ‘potje’, maar dat was bedoeld voor onverwachte kosten en dus moest het mes in de uitgaven. Geen kerstboom, wat takken uit het bos met een slinger en een bal, en de Kerstaanbiedingen van de Jumbo want het familiedineetje moest doorgaan, dat was traditie.

De dag voor Kerst stapte Van Galen naar buiten om met de hond een rondje te lopen. Er lag een grote envelop VAN DE KERSTMAN op de deurmat en verbaasd stapte Van Galen weer naar binnen. „Moeder, kom eens kijken.” In de envelop een kerstlot met nummer 06 123.456.S plus een lijst met koopadviezen op aandelen Aalberts Industries, Aegon, Ahold Delhaize, AkzoNobel, Arcelor Mittal, ASML, DSM, Heineken, ING, Philips, Randstad, RELX, Shell, Unilever en Wolters Kluwer. Een kerstlot van de Kerstman? Dat was nog te overzien. Maar een lijst van aanbevolen aandelen? Van Galen wist het verschil niet tussen aandelen en obligaties.

Op Kerstavond zat de familie Van Galen voor de buis voor de trekking van de Kerstlotto. „En het winnende lot voor €10 miljoen is”, riep Gerard Joling, „06 123.456.S”. Het duurde even voordat het doordrong tot de huiskamer. Maar het nummer bleef vermeld op het scherm. Dochter Annie belde de lotto: „Ja hoor, 06 123.456.S, waar woont u?” Even later stond Joling voor de deur met een televisie-ploeg en hij had de miljoenen in een koffertje cash bij zich. De hele straat kwam binnenstormen en het feest duurde tot in de vroege uurtjes. Iedereen kreeg een pakketje euro's mee naar huis.

De dag na Kerst opende de kleinzoon van Van Galen snel een rekening voor Opa bij BinckBank en zoon Arie bezorgde het koffertje bij de bank. De cash werd direkt omgezet in het advieslijstje van de Kerstman. Op Oudejaarsdag werd bekend dat Aalberts was overgenomen met een premie van 100%. Ook werd bekend dat Ahold Delhaize een bod had uitgebracht op Amazon en de koers explodeerde. ASML deelde mede dat ze 50 EUV-machines hadden verkocht aan een startup in IJsland en de koers explodeerde. Heineken vertelde dat de verkoop van het 0.0-biertje wereldwijd ‘een uitslaande brand’ was en de koers explodeerde. Bij ING stapte Hamers op en de koers explodeerde. Philips sloot een kontrakt af met de Amerikaanse overheid voor de levering van alle medische apparatuur en de koers explodeerde. Shell meldde de grootste gasvondst ooit voor de kust van Griekenland en de koers explodeerde.

Op 2 januari kwam de Quote 500 aan de deur voor een interview: Van Galen was met stip de lijst binnengekomen. Op 3 januari zag de hele wereld op de televisie Donald Trump en Xi Jinping samen in een buggy op de golfbaan van Trump. Ze reikten elkaar de stokken aan en legden elkaars balletjes neer voor de afslag. „Handelsoorlog? Waar heeft u het over?”, en de beurzen explodeerden. Op 4 januari kwam de Quote 500 terug: Van Galen stond bovenaan de lijst.

Van Galen kocht het bedrijf waar hij zijn hele leven had gewerkt en ‘Mijnheer’ werd ontslagen. Hij schonk het bedrijf aan het personeel. De portefeuille werd verkocht en het geld ging naar goede doelen. Zelf ging hij iedere dag tevreden op de fiets met achterop zijn boterhammen naar het magazijn. In het Hoge Noorden klonk gehinnik van rendieren.

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GOED 2019!

Sem van Berkel is aandeelhouder, direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij BinckBank.