Beurs: AEX dringt averij deels terug

Rond half twee stond de AEX-index 0,8% lager op 482 punten. De Midkap koerste 0,8% hoger op 640,34 punten met dank aan de koopgekte bij Takeaway.

Elders in Europa kleurden de beurzen ook minder rood. Parijs raakte 0,4% kwijt , Frankfurt liet 0,3% liggen.

De Amerikaanse beurzen eindigden donderdagavond 1,6% tot 2% lager. Beleggers kregen bepaald geen goed gevoel bij de tijdelijke sluiting die dreigt voor federale overheidsinstellingen in de Verenigde Staten. Dat komt omdat president Donald Trump weigert een voorlopige begrotingswet te ondertekenen, waarin geen sprake is van de door hem gewenste financiering van de muur met Mexico. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid 'op slot' ging was begin dit jaar. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting 0,4% tot 0,6% lager. De Japanse Nikkei-index deelde ook mee in de beurzenmalaise en sloot vanochtend 1,1% in de min.

Justin Blekemolen, analist bij Lynx, schrijft de aanhoudende malaise op het Damrak in de aanloop naar de verkorte Kerstweek vooral toe aan de grote onzekerheid bij beleggers rond de Brexit en de handelsstrijd tussen Amerika en China. Hij wijst er op dat de teleurstellend ontvangen toelichting van Fed-president Powell op het rentebesluit eerder deze week de risico-aversie verder heeft aangewakkerd. „Veel marktpartijen hadden er op gerekend dat de Fed het aantal rentestappen volgend jaar zou terugbrengen van drie naar één gelet op de afkoeling van het economische klimaat.”

Hoewel de AEX in december historisch gezien bijna altijd goed presteert, stevent dit jaar de laatste handelsmaand af op een enorme kater voor de hoofdgraadmeter. Volgens Blekemolen is het afwachten in hoeverre de optie-expiratie later vandaag nog impact zal hebben op de koersen, maar zal het resterende deel van de handelsdagen in 2018 naar verwachting weinig meer om het lijf hebben.

In de nog grotendeels roodgekleurde AEX prijkte biotechnologiebedrijf Galapagos onderaan met een verlies van 4%. Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe leverde 3,6% in. Vastgoedfonds Unibail (-2,7%) en bierbrouwer Heineken (-2%) waren eveneens zwak gestemd.

Staalconcern ArcelorMittal (-0,8%) sloot een nieuwe kredietfaciliteit af ter waarde van $5,5 miljard. De looptijd bedraagt vijf jaar.

De financiële concern ING en Aegon beperkten beide de schade tot een verlies van 0,2%.

Bij de schaarse winnaars ging lampenfabrikant Signify aan kop met een koerssprong van 3,2%. Voor ASR Nederland hadden beleggers 1,2% meer over.

In de Midkap blonk Takeaway uit met een koersexplosie van 30,7%. Het Nederlandse etenbestelbedrijf koopt de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero voor €930 miljoen in contanten en aandelen. Delivery Hero krijgt door de deal een belang van circa 18% in Takeaway en heeft het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen bij zijn concurrent. Beleggers reageerden verheugd op de grote synergie-voordelen die door de samensmelting ontstaan.

Air France KLM had een goede vlucht met een 2,6% hogere notering. BAM kreeg er 1,3% bij.

Ook Boskalis (-0,3%) kwam met overnamenieuws. De baggeraar en maritiem dienstverlener koopt de Duitse onderzeekabelactiviteiten van de Franse technisch dienstverlener Spie. Een overnamebedrag werd niet gegeven.

Wereldhave werd 4,2% minder waard. Onderzoeksbureau AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor het vastgoedbedrijf terug van ’kopen’ naar ’verminderen’.

Roestvrijstaalmaker Aperam (-1,2%) kondigde aan de overname van VDM Metals niet door te zetten. De Europese Commissie zag te veel bezwaren als gevolg van de voorgenomen samenvoeging van de twee bedrijven. Aperam kon die bezwaren niet wegnemen op een manier waarop de overname nog voldoende waarde toevoegde.

Vastgoedinvesteerder WDP (-1%) heeft opnieuw een deal gesloten met Carrefour. Het Franse supermarktconcern huurt opnieuw ruimte op twee WDP-locaties in Roemenië. Het investeringsbedrag van beide projecten, in Deva en Brazi, bedraagt circa €40 miljoen.

Wil je automatisch door DFT op de hoogte gehouden worden van het allerlaatste nieuws over de economie, beleggen, ondernemen en uw persoonlijke financiën? Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief!