Beurs (slot): AEX gaat treurig naar verkorte kerstweek

De AEX-index eindigde 0,2% lager naar 484,81 punten. In de ochtend dook de hoofdgraadmeter zelfs onder de 478 punten, het laagste niveau in bijna twee jaar. Op weekbasis werd ruim 4% verspeeld. De Midkap won 0,8% op 640,41 punten met dank aan de koopgekte bij Takeaway.

Elders in Europa werden de verliezen ook teruggedrongen. Parijs won uiteindelijk fractioneel. Frankfurt liet 0,2% liggen.

Terwijl historisch gezien er in december vaak een feestelijke sfeer heerst onder beleggers heeft deze maand de stress flink toegeslagen op het Damrak mede door de nervositeit over de Brexit en de voortslepende handelsspanningen tussen Amerika en China. Ook zijn er zorgen dat de wereldwijde economische groei sterk zal afkoelen. Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, is de onrust nog wat verder aangewakkerd doordat Fed-president Powell eerder deze week niet meeging met de verwachtingen van Wall Street. Hij houdt er rekening mee dat in het nieuwe beursjaar voorzichtigheid nog troef zal zijn in de aanloop naar de start van het nieuwe cijferseizoen.

In de late middaghandel kropen beleggers uit hun schulp gesteund door het nieuws dat China van plan is om de belastingen vanaf volgend jaar ’aanzienlijk’ te gaan verlagen om de economische afkoeling een halt toe te roepen. Het is positief dat de Chinese economie met deze stimuleringsmaatregel rechtstreeks wordt aangejaagd, stelt Schutte. „De belastingverlaging in China zal op de korte termijn al zijn vruchten gaan afwerpen.” Daarnaast kwamen er meevallende cijfers uit de Amerikaanse consumentenhoek. Verder werd positief gereageerd op mededelingen van een bestuurder bij de Federal Reserve (Fed) die benadrukte evneens oog te hebben voor de financiële markten.

In de AEX prijkte biotechnologiebedrijf Galapagos onderaan met een verlies van 4%. Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe leverde 4,8% in. Bierbrouwer Heineken (-2,4%) was eveneens zwak gestemd.

ArcelorMittal keek tegen een verlies van 0,9% aan. Het staalconcern sloot een nieuwe kredietfaciliteit af ter waarde van $5,5 miljard. De looptijd bedraagt vijf jaar.

Bij de winnaars ging lampenfabrikant Signify aan kop met een koerswinst van 3%. De financiële waarden konden in de middag weer eens op enige kopersinteresse rekenen. ING dikte 1,4% aan, terwijl ASR er 0,8% bij kreeg.

In de Midkap blonk Takeaway uit met een koersexplosie van 28,3%. De overname van de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero bracht een enorme koopgolf op gang vanwege de grote synergie-voordelen die door de samensmelting zal ontstaan. Delivery Hero krijgt door de deal een belang van circa 18% in Takeaway en heeft het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen bij zijn concurrent.

Air France KLM had een goede vlucht met een 1,6% hogere notering. PostNL kreeg er 2,2% bij.

Boskalis koerste 0,3% hoger. De baggeraar en maritiem dienstverlener koopt de Duitse onderzeekabelactiviteiten van de Franse technisch dienstverlener Spie. Een overnamebedrag werd niet gegeven.

Wereldhave sloot de rij en werd 4,2% minder waard. Onderzoeksbureau AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor het vastgoedbedrijf terug van ’kopen’ naar ’verminderen’.

Wil je automatisch door DFT op de hoogte gehouden worden van het allerlaatste nieuws over de economie, beleggen, ondernemen en uw persoonlijke financiën? Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief!