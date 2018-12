'Takeaway stelt positie in Duitsland veilig'

Amsterdam - Takeaway.com stelt door de overname in Duitsland tegen een ,,zeer redelijke prijs'' zijn positie op de Duitse markt veilig. Volgens analisten van ING is de concurrentie in het land verder tamelijk zwak. Ze spreken dan ook van een ,,zeer positieve ontwikkeling'' voor de beleggingscase. De koers van Takeaway schoot vrijdagmorgen omhoog.