Inbrekers vieren kerstdagen in lege huizen

Dat blijkt uit de cijfers van woninginbraken over 2017 die het Verbond van Verzekeraars vrijdag publiceert. De diefstalpiek lag in dat jaar op 1 januari, 25 en 31 december. In totaal werden er voor die dagen ongeveer 1100 inbraakclaims gedaan bij verzekeraars.

Het is een bekend verhaal. Inbrekers slaan toe op dagen dat mensen de deur uit zijn. Op vakantie, of om de feestdagen bij familie of vrienden te vieren.

Weekend

Datzelfde beeld tekent zich af als het aantal inbraakclaims wordt verdeeld op basis van de dagen van de week. Dan blijkt het op de vrijdag en zaterdag, de dagen waarop mensen vaak buiten de deur zijn, het vaakst raak te zijn.

Limburg

De provincie Limburg blijkt het meest inbraakgevoelig. Per 10.000 huishoudens worden daar ongeveer 107 inbraakclaims gedaan. Flevoland volgt met 101. In Groningen, Friesland en Zeeland is de minste hinder van inbrekers.