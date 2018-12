'WDP versterkt banden in Roemenië'

Amsterdam - Vastgoedinvesteerder WDP versterkt zijn banden met Carrefour door de nieuwe deal in Roemenië. Dat zeggen analisten van KBC Securities. Volgens hen is het goed nieuws voor het bedrijf dat er meer locaties verhuurd worden in het Zuidoost-Europese land. Dat zou bovendien de onderliggende dynamiek in de regio bevestigen.