Column: De beleggingswens voor 2019

Tja, u begrijpt, die gesprekken moet je zo kort mogelijk houden. Als belegger mag je zeker wat te wensen hebben, daarvoor ga je immers beleggen, maar het moet wel reëel blijven. Beleggen betekent het hogere risico accepteren om kans te hebben op meer. En ‘meer’ , is het meerdere van de spaarrente.

Maatschappelijk verantwoord

Naast de gebruikelijke, bovengenoemde wensen komt er de laatste jaren steeds vaker een toevoeging: maatschappelijk verantwoord beleggen. „Maar, dan moet het niet ten koste gaan van het rendement.”

Wie dit als eerste op de kaart heeft gezet is onbekend, maar je wordt er nu mee doodgegooid. Wanneer je de radio aanzet blijkt elke huis-tuin-en-keukenbank tegenwoordig super duurzaam te zijn en super duurzaam te beleggen. De ene partij is de grootste, de andere de eerste, de volgende beste, de gang naar de bank met de groene stempel is overbodig geworden. Duurzaam is de nieuwe norm. Of toch niet?

Het mooie van duurzaam beleggen is dat de essentie van het beleggen: een goed rendement neerzetten met een passend risico tegen acceptabele kosten, een beetje naar de achtergrond is verdreven. De pitch ligt op het thema duurzaam, met af en toe de toevoeging dat het niet veel extra hoeft te kosten, dat het niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. In een jaar als 2018 komt dat niet slecht uit. De transparantie van de duurzame portefeuille is een stuk lager dan simpelweg een MSCI-World of AEX. De vergelijking is lastiger te maken van goed en slecht. Rendement of geen rendement, in ieder geval heb je goed gedaan voor mens en milieu en dat is zeker wat waard.

Controversiële wapens in de reguliere index

Op dit moment is er een lobby gaande van beleggers die de indexaanbieders sommeert om producenten van controversiële wapens te weren uit de reguliere indices. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn! Dan zou een belangrijke reden om ‘duurzaam’ te gaan beleggen automatisch gerealiseerd worden. Veel beleggingsproducten volgen toch grotendeels de toonaangevende indices en sowieso het indexbeleggen groeit en groeit. Wanneer deze lobby tot resultaat leidt is de volgende stap de tabaksindustrie weren, daaropvolgend de sterk vervuilende industrie, de kinderarbeid, et cetera, et cetera. Alle reguliere indices worden zo vanzelf 100% duurzaam. En wat is dan de norm? Beleggen!

De wens voor 2019

De wens kan dan gewoon weer teruggaan naar de kosten, de risico’s en de rendementen. In de tussentijd groeit het aantal mogelijkheden van ‘duurzaam’ beleggen vrolijk door. Door de groeiende interesse, door het groeiend belegd vermogen en de toegenomen concurrentie zijn de kosten sterk omlaag gegaan. Het verschil in kosten van de reguliere indexbeleggingen met de duurzame indexbeleggingen mag bijna geen naam meer hebben. En extra mogelijkheden om bijvoorbeeld het valutarisico of de volatiliteit af te dekken komen bij bosjes op de markt. En dat ook nog allemaal 100% transparant, althans, wanneer we het over indexbeleggen hebben. Nu de rendementen nog, dat mag absoluut de wens voor 2019 zijn!

Tjerk Smelt, DSI Beleggingsadviseur Indexus, experts in indexbeleggen

