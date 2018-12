’Heel Nederland moet op gratis tech-cursus’

Dat vindt Jim Stolze, initiatiefnemer achter een Nationale AI-Cursus, die vanaf vandaag gratis via internet te volgen is. Doel is om minstens 1% van de hele Nederlandse bevolking alle acht modules van de cursus te laten afronden.

Uitstekend voor kerstdagen

„Ik wil dat er een goede discussie kan plaatsvinden, die gebaseerd is op feiten en niet op schrikbeelden van Hollywood”, zegt Stolze, die zelf actief is in de Nederlandse startupwereld als ondernemer met zijn eigen bedrijf in kunstmatige intelligentie. Daarnaast is hij verbonden aan de Nederlandse vestiging van de Singularity University, een Californisch technologie-instituut. „Een uitstekende manier om de kerstdagen door te komen en je te informeren hoe het werkelijk zit’, tipt hij zijn eigen cursus, die in tien tot twaalf uur zou zijn af te ronden.

Want ondanks overdreven verwachtingen over de toekomst, is kunstmatige intelligentie ook nu al diep verweven in het dagelijks leven, zegt Stolze. „AI (de afkorting van het Engelse artificial intelligence) zit in onze auto’s die soms al bijna zelfrijdend zijn, maar bepaalt ook welke muziek Spotify voor je uitzoekt, welke mails je spamfilter tegenhoudt en wat je newsfeed in Facebook laat zien. Alles wat we voorheen van een stekker hebben voorzien, kan een zelflerend systeem worden.”

De cursus is vanaf 21 december te vinden op www.ai-cursus.nl en ook te volgen via een app.