Blok- en stadsverwarming wordt 15% duurder

Dat blijkt uit een publicatie van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De tarieven mogen van de toezichthouder komend jaar met maximaal €164 op jaarbasis omhoog. Dat komt door een stijging van de gastarieven en hogere belastingen. De kosten van huishoudens met een gasaansluiting gaan daardoor omhoog, en dan stijgen de prijzen van warmte ook. Die koppeling is namelijk in de Warmtewet vastgelegd.

De gemiddelde gebruiker ziet daardoor zijn rekening van gemiddeld €1151 in dit jaar stijgen naar €1315 volgend jaar, zo’n 15% hoger. Dit gaat dan overigens alleen om de warmte, mensen in een huis met blok- of stadsverwarming moeten nog apart een energieaanbieder vinden voor de stroomaansluiting.

De prijsverhogingen passen in het beeld van de stijgende energierekeningen waar huishoudens tegenaan lopen. De verwachting is dat de gemiddelde energienota met €327 tot €360 op jaarbasis gaat stijgen. Dat komt vooral door belastingverhogingen.

