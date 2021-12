Belastingdienst berekent nu ook fiscale partnerverdeling in voorlopige aanslag

Volgens de Belastingdienst was dit laatste een wens van veel belastingbetalers om zo voordelig mogelijk de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten onderling te verdelen. Het wijzigingsformulier vermeldt wel dat de voorgestelde verdeling voor de inkomstenbelasting van invloed kan zijn op het inkomen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals een toeslag. Mensen kunnen er altijd voor kiezen om zelf de bedragen alsnog anders te verdelen.

Aanpassen

Het is volgens Heleen Bisschoff-Moonen, manager Inkomensheffingen bij de Belastingdienst sowieso zaak om de gegevens van de voorlopige aanslag goed te controleren om te beoordelen of deze gegevens nog voor 2022 nog zullen kloppen.

,,Zijn er onlangs wijzigingen in je persoonlijke situatie geweest? Of ben je ondernemer en weet je dat je komend jaar meer gaat verdienen, omdat het bedrag op de aanslag is gebaseerd op een lager inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? Dan kun je de voorlopige aanslag nu al aanpassen met het wijzigingsformulier.”

Ook als er gedurende 2022 nog veranderingen plaatsvinden in je persoonlijke of financiële situatie kan de voorlopige aanslag op elk moment aangepast worden. ,,We gebruiken dan de meest actuele gegevens om een bijgestelde voorlopige aanslag te sturen.” De voorlopige aanslag is bedoeld om het betalen van de inkomstenbelasting gelijk te laten lopen met de werkelijke inkomsten in het lopende jaar. Op die manier hoeft er bij de definitieve aanslag zo min mogelijk betaald te worden.