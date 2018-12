Julius Baer verkoopt Nederlandse divisie

Het team van negen relatiemanagers, met meer dan €1 miljard onder beheer, komt in handen van de Nederlandse concurrent Wealth Management Partners (WMP). In een verklaring laat Julius Baer weten dat de verkoop past in het besluit om zich uitsluitend nog te richten op activiteiten in de kernlanden: „Dit is versneld door de opening van drie kantoren in Groot-Brittannië en twee in Duitsland in 2018.”

Hoeveel WMP betaalt voor de overname is niet bekendgemaakt. Alle aandelen zijn vermoedelijk in het tweede kwartaal van 2019 in bezit van de in Amstelveen gevestigde vermogensbeheerder, die in 2004 werd opgericht door voormalige bankiers van Kempen & Co. WMP heeft een belegd vermogen van €1,5 miljard onder beheer en wordt door de overname bijna twee keer zo groot.

Julius Baer kreeg de Nederlandse divisie in handen nadat Merrill Lynch deze in 2014 van de hand deed.