Economische groei VS komt iets lager uit

De grootste economie ter wereld ging op jaarbasis met 3,4 procent vooruit. In de eerdere ramingen was nog sprake van een plus van 3,5 procent. Economen waren nu ook weer uitgegaan van dat percentage. In het tweede kwartaal nam de Amerikaanse economie nog met 4,2 procent in omvang toe.

De persoonlijke bestedingen in de VS groeiden het derde kwartaal met 3,5 procent op jaarbasis, blijkt verder uit de nieuwe gegevens. Dat was iets minder dan de 3,6 procent uit de vorige raming.

De groeicijfers spelen doorgaans een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken schroefde de rente deze week weer wat verder op. De Fed gaf daarbij aan dat er volgend jaar nog twee rentestappen nodig zijn om de economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen. Het rentebesluit zorgde wereldwijd voor dalende beurskoersen omdat beleggers in doorsnee hadden verwacht dat de Fed volgend jaar terughoudender zou worden met het opkrikken van de rente.