AFM beboet flitsleenbank Boekhoorn

Op een Maltese banklicentie verkocht Novum Bank volgens de AFM van september 2013 tot juni 2016 via Cashper ruim 140.000 kortlopende leningen tegen doorgaans zeer hoge kosten aan Nederlandse consumenten. De waakhond vindt de overtreding ’bovengemiddeld ernstig en verwijtbaar’, omdat: „bewust het risico is genomen om in Nederland de wet te overtreden.”

In Nederland mogen kredietverstrekkers jaarlijks niet meer dan 14% van het leenbedrag als jaarlijkse vergoeding vragen. Bij de inmiddels gesloten website Cashper betaalden veel klanten om het geld diezelfde dag daadwerkelijk te ontvangen 25% van de hoogte van hun flitslening. Een lening van €200 voor een periode van dertig dagen kostte een klant zodoende in totaal €252. Boven op het leenbedrag werd €2,15 aan rente en €50 voor een snelle overboeking in rekening gebracht.

Aandeelhouder

Novum Bank, opgericht in 2009, noemt zich ‘the new generation bank’ die ‘voor iedereen toegankelijke’ microleningen aanbiedt. Ramphastos Investments, het investeringsfonds van Boekhoorn dat onlangs ook Hema inlijfde, stapte in 2012 als grootaandeelhouder aan boord van Novum Bank. Dit was een jaar voordat Novum in Nederland flitskredieten begon te verkopen. Partner Ronald Meersschaert houdt namens Ramphastos als commissaris toezicht bij Novum Bank.

Novum Bank is de AFM al jaren een doorn in het oog. De bank mag vanuit Malta, dat bekend staat om het zwakke toezicht, ongestoord in andere Europese landen opereren. Een bijkantoor in Berkel en Rodenrijs deed de Maltese bank echter de das om. Omdat die niet bleek aangemeld bij de Maltese toezichthouder, heeft Novum de Nederlandse praktijken ’onttrokken aan het toezicht van de AFM’.

Novum Bank kan nog naar de rechter stappen om de boete aan te vechten.