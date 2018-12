Licht herstel op Wall Street na verliesbeurt

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend, na de stevige minnen een dag eerder. Beleggers blijven wel voorzichtig vanwege de angst voor een 'shutdown' van de Amerikaanse overheid, het stilleggen van bepaalde overheidsdiensten omdat er geen overeenstemming is over de begroting. Dit zorgde donderdag voor een negatieve stemming op Wall Street.