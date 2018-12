Zorgverzekering kiezen? Hier vind je alle informatie

Keuzes

Zie jij door de bomen het bos niet meer? Dat is best begrijpelijk. Toch valt er heel wat te kiezen wat zorgverzekering betreft. Ten eerste of je een natura- of restitutiepolis wilt.

Kan ik zomaar overstappen?

Bekijk ook: Dit verandert er in het basispakket van de zorgverzekering

Mag ik altijd mijn eigen dokter kiezen?

Bekijk ook: Kies zorgpolis met favoriet ziekenhuis in gedachten

Besparen

De zorgverzekering is in de afgelopen 13 jaar 75% duurder geworden. Ook volgend jaar gaat de premie omhoog, met gemiddeld 5,6%. Het eigen risico blijft gelijk op €385. Wil je je kosten in 2019 in de hand houden? Dat kan.

Collectiviteitskorting, slim of niet?

Bekijk ook: Zo vergelijk je de prijzen van zorgbehandelingen

Eigen bijdragen

Naast een verplicht eigen risico van €385 en een vrijwillig eigen risico van maximaal nog eens €500, moet je soms ook een eigen bijdrage betalen. Die staat los van dat eigen risico.

Bekijk ook: Voor deze zorg moet je extra betalen

Moet ik mijn eigen risico verhogen?

Er gaat best veel fout op zorgnota’s. Belangrijk, vooral als je ze van je eigen risico moet betalen. Controleer je rekeningen dus goed.

Bekijk ook: Zorgrekening controleren loont de moeite

Aanvullend verzekeren

Je maakt niet alleen een keuze voor een basiszorgverzekering, maar ook of je je aanvullend wil verzekeren, voor wat en bij wie. Er zijn veel verschillen tussen polissen.

Aanvullend verzekeren, is dat slim?

Doelgroepen

Iedereen heeft andere zorg nodig. Een student heeft waarschijnlijk een andere behoefte dan een 80-plusser, of een jonge ouder.

Welke verzekering is de beste als je nooit zorg nodig hebt?

Hoe is de zorg van mijn kinderen geregeld?