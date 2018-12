Cryptomunten: eerst de kater, straks de rekening

We spoelen even terug naar begin dit jaar. Op 1 januari was de hype rond cryptomunten bijna op wat vooralsnog de piek blijkt te zijn. De hele markt van alle munten was volgens cijfers van Coinmarketcap.com op dat moment meer dan $600 miljard waard. Daar is inmiddels minder dan een kwart van over.

Handelaren die het hele jaar lang hun munten vasthielden, zijn er dus flink bij ingeschoten het afgelopen jaar. De bitcoin bijvoorbeeld, nog altijd de grootste onder de cryptomunten, was begin dit jaar nog meer dan $14.000 waard. Inmiddels ligt dat rond $4000. Een koersdaling van ruim 70%.

Alsof die koersdaling nog niet erg genoeg was, komt de Belastingdienst komend jaar ook nog eens met een afrekening na een jaar van verliezen. Bij de aangifte over 2018, die we vanaf maart 2019 weer mogen doen, gaat de fiscus namelijk nog uit van de pieken begin dit jaar.

Peildatum

„Ervan uitgaande dat je munten in box 3 bij het vermogen vallen, gaat de Belastingdienst uit van een waardepeildatum”, legt Niels van den Broek, die bij accountants- en adviesbureau EY gespecialiseerd is in de fiscale kant van cryptomunten. „Voor de aangifte inkomstenbelasting van 2018 ga je dan uit van de waarde die de crypto’s hadden op 1 januari 2018. Daar mag je nu over gaan afrekenen.”

Dat is nog eens een extra domper voor de al zo geteisterde cryptohandelaren. De schade valt overigens op zich nog mee, de heffing gaat niet om enorme bedragen. Ten eerste moet de waarde meer dan €30.000 zijn, over vermogen tot die grens hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden.

Een versimpeld rekenvoorbeeld laat zien hoe hoog de aanslag kan uitpakken. We nemen een cryptohandelaar die op 1 januari 2018 voor €100.000 aan bitcoins had - dat had je toen al met negen van die munten. Voor het gemak gaan we er even van uit dat hij verder geen enkel vermogen had. Over de eerste €30.000 betaalt hij dan geen belasting. Voor de overige €70.000 gaat de Belastingdienst ervan uit dat je iets meer dan 2% rendement erop haalt, ruim €1400 dus. Daarover heft de fiscus 30% belasting.

Over een ton aan bitcoins betaal je dus ongeveer €425 belasting. Een serieus bedrag, maar als je de munten nog hebt, zijn ze nog altijd bijna €30.000 waard.

Waarde bepalen

Van den Broek legt uit hoe je terug kunt vinden hoeveel je munten waard waren begin dit jaar. „Dat is heel lastig. Veel mensen hebben een soort ’watchfolio’, een app waarin je kunt bijhouden welke munten je hebt. Dan kun je met een druk op de knop zien hoeveel je munten waard waren en dat terugtrekken naar 1 januari.”

Wie geen handige app heeft, zal moeten terugkijken op de handelsplatformen waarop hij actief is, hoeveel van welke munten hij op 1 januari had en vervolgens de koers berekenen met de waarde van toen.

De Belastingdienst geeft in een reactie aan dat het ’vergeten’ van de crypto’s bij de aangifte een boete van 300% van je aanslag op kan leveren. Over de controles doet de woordvoerder geen mededelingen. Van den Broek ziet wel een steeds strengere controle. „Steeds vaker zien we dat de fiscus gegevens te pakken krijgt en actief particulieren bevraagt over hun cryptovermogen. Vaak zijn dat mensen die vroeg zijn ingestapt.”