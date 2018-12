Bestuurder Fed: renteverhogingen geen belofte

Het staat dus volgens Williams niet vast dat er in 2019 twee rentestappen zullen komen, zoals de Fed woensdag voorspelde bij zijn rentebesluit. ,,Als we veranderingen zien in de economische verwachtingen, dan zijn we klaar om opnieuw naar ons beleid te kijken'', aldus Williams die ook vicevoorzitter en vast lid is van het beleidsbepalende comité van de Fed. Het is volgens hem dus geen belofte dat er volgend jaar renteverhogingen komen.

De Fed verhoogde woensdag voor de vierde keer dit jaar de rente. Voor 2019 rekent de Fed nu op twee rentestappen. Eerder was de prognose dat er volgend jaar drie verhogingen nodig zouden zijn om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

Volgens Williams is de prognose voor twee rentestappen correct gezien de sterke economische groei in de Verenigde Staten. Hij zei een positieve en optimistische kijk te hebben op de economie.

Op de beurzen werd negatief gereageerd op de aankondigingen van de Fed op woensdag, want er werd gespeculeerd dat de centrale bank volgend jaar wel eens een stuk terughoudender zou kunnen zijn met het verhogen van de rente. Volgens Williams luistert de Fed nauwlettend naar wat er gebeurt op de financiële markten. ,,We gaan het nieuwe jaar in met de ogen wijd open.''

De opmerkingen van Williams vielen vrijdag goed op de aandelenmarkten, want de koerswinsten op Wall Street liepen voor een deel verder op, terwijl de minnen in Europa wat werden teruggedrongen.