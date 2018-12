WhatsApp kost medewerker de kop

Een koerier die zijn baas, een collega én een medewerker van een leasemaatschappij in appjes bedreigde – met het breken van een neus, maar ook met „afmaken” – is niet alleen terecht op staande voet ontslagen, aldus de rechtbank in Haarlem in juni van dit jaar, maar heeft ook geen recht op een ontslagvergoeding.

Je in appjes laatdunkend uitlaten over je werkgever is ook gevaarlijk, bleek vorige maand in de rechtbank in Utrecht. Een werknemer die naar de concurrent wilde overstappen en een paar collega’s wilde overhalen mee te gaan noemde haar bazen onder meer ’sukkels’ en ’een poppenkast’. Uit de appgesprekken komt het beeld van een „heimelijke samenwerking” naar voren, en dat maakt het handelen van de vrouw verwijtbaar, vindt de rechter. Een ontslag op staande voet was dus te billijken.

„Werkgevers en werknemers communiceren ook via WhatsApp, en dat zie je dus terug in de rechtszaal”, zegt arbeidsrechtjurist Pascal Besselink (DAS). „En je ziet terug dat rechters appjes niet zien als privécommunicatie, zeker niet in app-groepen. Werknemers zijn dus gewaarschuwd: ga niet zomaar op WhatsApp tekeer tegen je baas, voor je het weet liggen je woorden bij je werkgever en zijn ze reden voor ontslag.”