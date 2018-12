Alle hens aan dek of tij keren in 2019?

De Amsterdamse beurs kwam aan het begin van dit jaar nog gretig uit de startblokken, voortbordurend op de golven van optimisme in 2017. Eind juli brak de zon steeds verder door en tikte de AEX, de belangrijkste graadmeter in Amsterdam, een jaarpiek aan van ruim boven de 570 punten. Vanaf oktober kwamen donkere wolken boven het Damrak drijven doordat de voortslepende handelsvete tussen Amerika en China, de Brexit-soap en de vrees voor economische tegenspoed steeds zwaarder gingen wegen op de gemoedsrust met een neergang van de AEX tot fors onder 500 punten in december tot gevolg.

Martine Hafkamp, directeur bij Fintessa Vermogensbeheer, benadrukt dat de sfeer op de aandelenmarkten flink is verslechterd. Zij wijst er op dat volgens doorlopende onderzoeken beleggers in de Verenigde Staten net zo bearish zijn als in het vroege voorjaar van 2016. „We gaan het nieuwe jaar in vergezeld van een bijbehorend laag verwachtingspatroon. Het wachten is dus op een positief signaal waardoor cash de weg naar de beurs terug zal vinden en de markten weer de weg omhoog gaan vinden.”

Dubbeltje op zijn kant

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, meent dat in 2019 het onzekere politieke klimaat opnieuw impact zal krijgen op de beursbarometer. „Deze onrust kan immers een flink negatief effect op de economie hebben. Maar alle politieke factoren kunnen ook positief uitvallen. Er kan eind februari zomaar overeenstemming tussen China en de Amerika zijn. En de deal tussen May en de Europese Unie kan in januari zo maar eens door het Britse parlement worden goedgekeurd. In beide gevallen blijft het echter een dubbeltje op zijn kant.”

Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, houdt er rekening mee dat in het nieuwe jaar de handelsstorm gaat liggen. „Naar verwachting zal de handelsruzie tussen de VS en China worden bijgelegd om de rust op de financiële markten terug te brengen.”

Volgens Hafkamp zullen China en de VS elkaar op economische gebied nog jaren blijven bestrijden. „Amerika zal alles doen om zijn positie als dominante wereldmacht te behouden en China blijft zich verder ontwikkelen, zoals het uitrollen van de Nieuwe Zijderoute. Af en toe wordt deze strijd onderbroken door een wapenstilstand, maar nooit definitief.”

De terugtrekkende beweging van de grote centrale banken heeft dit jaar bijgedragen aan een veel grilliger beursklimaat. Vooral de Federal Reserve (Fed) was zeer actief met het verkrappen van het monetaire beleid. Philip Marey, econoom bij Rabobank, gaat er van uit dat de Fed in maart 2019 nog een keer in actie komt met een nieuwe rentestap. „De Amerikaanse economie zal volgend jaar minder goed draaien doordat er steeds meer beren op de weg komen en het effect van de belastingverlagingen eruit begint te lopen. Het grote voordeel dat de Fed echter heeft, is dat de munitiekast weer flink is gevuld na de voorbije reeks aan renteverhogingen.”

Steeds meer internationaal actieve bedrijven waarschuwen dat de vooruitzichten worden vertroebeld door de handelsspanningen en de daarmee gepaarde gaande economische afkoeling.

De nervositeit bij beleggers over de ontwikkeling van de toekomstige winsten is toegenomen, constateert Richard de Jonge, directeur bij Van Lieshout & Partner. „Deze onzekerheid heeft alles te maken met de Brexit, het handelsconflict tussen de VS en China en de mogelijk verder stijgende rente in met name Amerika en zorgt er voor dat de onrust volgend jaar waarschijnlijk zal aanhouden. De consensus is dat de winsten in de VS in 2019 met circa 9% en in Europa met circa 4% zullen toenemen.”

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, ziet ook genoeg ingrediënten voor beleggers om volgend jaar voorzichtig te zijn, hoewel deze ’gevaren’ volgens hem op termijn ook weer naar de achtergrond zullen verdwijnen. „De focus zal in 2019 liggen op bedrijven met een solide kasstroom, een goed dividendrendement en een lage waardering. Met dank aan de recente forse correctie op de aandelenmarkten zijn daar zeker in Europa weer voldoende van te vinden.”

Omdat er al zo veel angst in de markt zit, is Van Zeijl licht positief over aandelen in het komende jaar. „De economische vooruitzichten worden minder en hulp van centrale banken zal voor het eerst sinds jaren afwezig zijn. Toch kunnen de winsten zeker nog wat verder stijgen. Een groot voordeel voor beleggers is daarnaast dat aandelen een stuk goedkoper zijn geworden.”