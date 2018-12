Column: Ontstellend veel smakeloze prullaria

Niet alleen met Sinterklaas wordt er in de decembermaand veel uitgegeven. Ⓒ ANP

Er is geen betere maand om de uitwassen van onze consumptiemaatschappij te observeren dan de maand december. Het zinloze kopen begint eigenlijk al in november. Van Amerika lijken we alleen maar de slechte gewoonten over te nemen, en het koopjesjagen op Black Friday is er een van. Mensen denken dat ze heel goedkoop uit zijn, maar uit onderzoek blijkt dat de prijzen ten opzichte waarvan de kortingen worden berekend, in werkelijkheid nooit worden gevraagd.