NSI koopt kantoorgebouw ONE20 in Amsterdam

Het gebouw is momenteel verhuurd aan vier huurders en heeft een EPRA-bezettingsgraad van 69 procent. Met een reeds ondertekende nieuwe huurovereenkomst zal de bezettingsgraad per 1 juli verbeteren tot 76 procent. Het kantoorgebouw, dat gebouwd is in 2001, heeft energielabel A.

De sterke vraag naar moderne kantoorruimte van de afgelopen jaren in Amsterdam-Sloterdijk heeft geresulteerd in een totale leegstand van minder dan 5 procent voor het gebied en een gemiddelde leegstand van 1,5 procent voor de vier NSI-gebouwen in dit gebied.

De transactie past binnen de strategie van NSI om selectief panden met waardepotentie aan te kopen en aantrekkelijke clusters te creëren rondom grote openbaarvervoerknooppunten. Na deze aankoop vertegenwoordigt Amsterdam 55,5 procent van de kantoren en HNK-portefeuille. In december 2019 was dit 51 procent.