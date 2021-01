’Geflopte startup Katzenberg krijgt nieuw leven bij Roku’

In april vorig jaar ging Katzenberg samen met Meg Whitman (oud-topvrouw HP) nog enthousiast van start met het streamingplatform van korte filmpjes met de nadruk op mobiel. Bij grote partijen, zoals Walt Disney en Goldman Sachs werd in totaal $1,75 miljard opgehaald als startkapitaal. In oktober werd de stekker er echter al uitgetrokken doordat er onvoldoende animo bij consumenten was.

Disney en Dreamworks

Katzenberg stond van 1984 tot 1994 aan het hoofd van entertainmentconcern Walt Disney. Daarna stond hij aan de wieg bij het opstarten van animatiestudio Dreamworks.

Roku is vooral actief in Amerika als leverancier van mediaplayers. Met de unieke content van Quibi wil het bedrijf verder aan de weg timmeren met het aanbieden van zijn producten.