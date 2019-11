Er zijn allerlei initiatieven om werkzoekenden aan een baan te helpen. Ⓒ Roel Dijkstra

Het blijft voor langdurig werklozen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook in tijden van krapte lastig om aan een baan te komen. Het is daarom van groot belang actief te blijven als je je baan verliest via bijvoorbeeld een reorganisatie.