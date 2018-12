’Rendement op AEX telt mee voor spaartaks’

Dat zegt staatssecretaris Snel (Financiën) in antwoord op Kamervragen van Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD). Zij kwamen in het geweer door een schrijven in naam van Snel, waarin werd betoogd dat beleggingen in een hoofdindex (zoals de AEX) en vastgoed ook moeten worden gezien als beleggingen met weinig risico.

Die voetnoot in een verweerschrift zorgde voor veel ophef in de strijd tegen de ’spaartaks’. Via de Bond voor Belastingbetalers loopt er een massabezwaar tegen de vermogensrendementsheffing, voor mensen die hun vermogen alleen maar tegen de huidige zeer lage rentes op een spaarrekening hebben staan.

Zij ageren tegen de belasting die ze daarover moeten betalen. De Belastingdienst gaat er nog altijd van uit dat iedereen 4% rendement over zijn vermogen haalt en rekent over dat fictieve rendement 30% belasting. Maar in werkelijkheid zijn de spaarrentes bijna tot nul gedaald, waardoor spaarders stellen dat de ’spaartaks’ in strijd is met het Europese Verdrag voor Rechten van de Mens.

Opheldering

In antwoord op de Kamervragen geeft Snel nu opheldering over de stelling dat beleggingen in aandelen en vastgoed ook risico-arm zouden zijn en een rendement van 4% dus nog prima te halen is zonder al te veel kans om uit de bocht te vliegen. Hij schrijft dat hij niet wil stellen dat die beleggingen daadwerkelijk weinig risico met zich meebrengen.

Het gaat er volgens de staatssecretaris om dat voor het bepalen van het te bepalen rendement op je vermogen er niet alleen moet worden gekeken naar wat de spaarrente is. Er dient „voor de beoordeling van de haalbaarheid van het rendement van 4% dus niet alleen te worden gekeken naar bepaalde beleggingen (met bijvoorbeeld een bepaalde risicograad) maar naar alle bezittingen die in box 3 vallen”, stelt Snel. Daar horen beleggingen volgens de D66’er dan ook bij

Hoge Raad

De zes proefzaken die de Bond voor Belastingbetalers voor heeft gelegd aan de rechter, liggen inmiddels allemaal bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal zou vrijdag in een van de zaken een advies uitbrengen. Maar dat werd gisteren uitgesteld tot een nog nader te bepalen tijdstip.