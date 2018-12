Meest gelezen: meer inkomen gaat erin als zoete koek

Over de koopkracht is veel te doen. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau gaan we er in 2019 qua koopkracht 1,6% op vooruit, maar liefst 0,1 procentpunt meer dan we tijdens Prinsjesdag nog dachten. De grote vraag is: wat staat er eind januari op ons loonstrookje vergeleken met die van december? En wat voor effect heeft een lastenverhoging als de stijging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%?

Voor werkenden komt de stijging van inkomsten uit op 1 tot 2,5%, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week bekend. En bij middeninkomens zou dit zelfs op kunnen lopen tot 2,75%. Het zijn dan ook de middeninkomens die komend jaar profiteren van een belastingverlaging in de tweede en derde schijf (jaarinkomens van ongeveer €24.000 tot €68.500).

Aflossen

Een onvervalste personal finance-tip werd afgelopen week ook door u verslonden. Hypotheekadviseurs waarschuwden mensen ervoor om zich niet blind te staren op het gebruik van geld om de hypotheek snel af te lossen, zoals banken met de campagne ’Aflossingsblij’ stimuleren.

Dat geld zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden om een huis te verduurzamen. Op die manier verdient het geld zichzelf terug in de vorm van bijvoorbeeld lagere stookkosten.

Dronken

Niets zo smeuïg als een leuke ontslagzaak die voor de rechter komt. Een kleine quizvraag: een werknemer verschijnt twee keer stomdronken op het werk. Is dat genoeg reden om hem te ontslaan?

Het antwoord van de Hoge Raad is ’nee’. Een medewerker die na een eerdere waarschuwing wegens dronkenschap weer zwaar beschonken op zijn werk verschijnt, met een fles wodka in de tas, kan niet zomaar ontslagen worden. Sterker nog: hij moet weer aan het werk kunnen en het in de tussentijd niet-betaalde salaris - dat inmiddels is opgelopen tot ruim een ton - alsnog uitbetaald krijgen.

