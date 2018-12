Beursagenda: weinig lichtpuntjes rond Kerst

Want de bedrijfs- en macroagenda is verder richting de kerstdagen dun aangekleed. Grote beleggingsfondsen bouwen hun risico’s richting het jaareinde af. Het bedrijfscijferseizoen is aan zijn einde.

Goud, zilver en de Japanse yen profiteerden als vluchtheuvel. Nederlandse staatsschuld werd, in de pas van de grote Duitse bund, nog gewilder. De tienjaars rente staat op 0,38%.

Bekijk ook: Amsterdamse beurs in duikvlucht

Want de decembermaand koerst af op de slechtste in zijn soort sinds 1931. Dat wordt volgens analisten merendeels veroorzaakt door de aankondiging van de Federal Reserve van een Amerikaanse renteverhoging, terwijl veel beleggers na de afzwakking van de economie na de zomer nog enigszins op geen enkele stap hadden gerekend.

Meer rentestappen

Het verlies zat afgelopen weken op de beurs in alle hoeken en gaten. De olie- en technologiesector werden wereldwijd relatief het hardst getroffen. Brentolie verloor over de week bijna 11% in prijs bij $53,80 per vat.

De AEX zakte vrijdag bij het slot naar 484,41 punten (-0,2%). Over een week verloor de hoofdindex 4,3%.

Bekijk ook: Weer forse verliezen op beurzen New York

Volgens Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam in zijn vooruitblik verwachten centrale bankiers van de Federal Reserve, na de decemberdip en misschien een matige start van 2019, toch nog tot 2020 groei.

Bekijk ook: Bedrijfswinsten 2018 boven verwachting

,,Ze hebben de verwachting naar beneden aangepast aan de economische omstandigheden die wat minder rooskleurig zijn dan een tijdje geleden. Maar ze gaan nog steeds van twee stijgingen van de rente uit, zelfs in 2020”, verwijst hij naar de rentestappen.

Winsten op peil

Opvallend is dat de winstontwikkelingen van bedrijven, anders dan de koersen, niet zijn neergegaan. Dat is volgens Van Zeijl vier keer eerder gebeurd: in 1987, 1994, 2002 en 2008. Niet de beste beleggingsjaren. „De schrale troost is dat in alle opvolgende jaren alleen maar mooie rendementen te behalen waren.”

De agenda voor komende kerstweek kent geen buitenlandse bedrijfscijfers.

De Duitse en Franse beurs zijn 24 december dicht, de Nederlandse beurzen op het Damrak vanaf 14 uur. Ook op 25 en 26 december wordt niet gehandeld, maar wel op Wall Street.

Agendapunten

Maandag komt het Nederlandse groeicijfer naar buiten. Woensdag staan vanaf 13:00 uur aantallen wekelijkse hypotheekaanvragen gereed, om 15:00 uur gevolgd door de S&P Case-Shiller huizenprijsindex.

Donderdag domineert vanaf 16:00 het consumentenvertrouwencijfer volgens de Conference Board voor december in de VS. Gevolgd door de Amerikaanse olievoorraden (17:00 uur).

Vrijdag is het inflatiecijfer in Duitsland vanaf 14:00 het richtpunt voor beleggers.

’Extra scherp’

Maar veel beleggers zitten dan nog aan de kalkoen of vieren vakantie. De volumes zullen ’dun’ zijn.

,,Dit keer moeten beleggers, meer dan misschien anders, richting het einde van het jaar extra scherp blijven”, zegt Loege Schilder van vermogensbeheerder Care IS na de recente koersdalingen. ,,De beweeglijkheid op de beurs is soms groot. Volgende week gaat het in de agenda echt stil worden. Een kleine gebeurtenis kan dan al het nodige veranderen.”

Meer van dit soort verhalen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.