’Faillissementen in de ouderenzorg dreigen als er geen geld van de overheid komt’

„Het is ronduit alarmerend en voorspelt niet veel goeds voor de komende jaren. Ingrijpen vanuit de overheid is noodzakelijk”, zegt Mike Tagage van BDO. Het accountantskantoor onderzocht de jaarrekeningen over 2022 van 789 instellingen in de ouderenzorg in Nederland. Daaruit komt naar voren dat het resultaat van deze instellingen is gehalveerd tot €262,7 miljoen. In 2021 was dat nog €533,4 miljoen.

Het aantal instellingen met verlies steeg met bijna 40%, van 171 tot 238. Het rendement bereikte afgelopen jaar reeds de kritische ondergrens. Het kwam net boven de 1% uit, terwijl dat in 2021 nog 2,3% was. Hierdoor is er geen financiële ruimte meer over voor noodzakelijke investeringen in digitalisering en duurzaamheid.

Inhuurkrachten

Door de inflatie, hogere energiekosten, toegenomen rentelasten en het materiaal- en personeelstekort stijgen de kosten in de ouderenzorg. Zo gaven de 789 instellingen in boekjaar 2022 in totaal €374,5 miljoen meer uit aan inhuurkrachten voor de zorgverlening. Dat is een toename van 20% ten opzichte van 2021. De kosten voor inhuurkrachten bedragen inmiddels bijna 10% van de netto-omzet van een ouderenzorginstelling.

De opbrengsten houden alle kostenstijgingen niet bij. Integendeel zelfs. Overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat die opbrengsten minder worden. Zo verlaagt de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2024 de zogenoemde normatieve huisvestingscomponent met 8%, waardoor instellingen minder geld krijgen om de huisvesting van bewoners te betalen. Het demissionair kabinet vermindert komend jaar het landelijk budget voor de ouderenzorg met 1,2% en die verlaging loopt verder op naar zo’n 3% in 2026. Zorgkantoren zetten bovendien de tarieven verder onder druk.

Overbelaste mantelzorgers

Het gevaar bestaat dat kwetsbare ouderen de dupe worden van de verontrustende financiële situatie, zo schrijven de accountants in hun analyse. Ouderen en zorginstellingen moeten nu al steeds vaker een beroep doen op de veelal overbelaste mantelzorgers. Daarnaast kan de druk op de kosten ook tot kwaliteitsverlies van de zorg leiden. Het risico bestaat dat ouderen minder persoonlijke aandacht krijgen, minder vaak worden verzorgd of minder vaak naar een dagbesteding gaan.

BDO pleit voor acuut ingrijpen vanuit de overheid. „Gebeurt dat niet, dreigt een kaalslag in de zorg en zijn faillissementen onvermijdelijk”, waarschuwt Tagage. „ZZP-constructies moeten zo veel als mogelijk worden ontmoedigd. Het gebruik maken van inhuurkrachten werkt veelal niet motiverend voor het eigen personeel. Het is één van de oorzaken van het hoge ziekteverzuim in de zorg. Dat was maar liefst 9,3% in het vierde kwartaal van vorig jaar.”

Druk te hoog

Tagage waarschuwt ook voor het huidige tempo waarin maatregelen worden doorgevoerd. „Alles dient zich nu gestapeld aan. De ene maatregel volgt na de andere maatregel. De druk op zorginstellingen wordt te hoog. Het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is logisch en nuttig, maar de sector moet ook in staat worden gesteld de gewenste omslag te maken naar ’zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’.”