Investeerder Prosus voert kernwinst op

De kernwinst per aandeel uit voortgezette activiteiten steeg met ruim 6 procent op jaarbasis, tot 1,05 dollar. Prosus kwam eerder deze week met een prognose voor een winststijging in de eind september afgesloten eerste jaarhelft met 3 tot 9 procent. Het bedrijf gaf de verwachting op basis van heps (headline earnings per share). In die kerncijfers zijn winsten op desinvesteringen en waardeverliezen niet meegerekend. De core headline-winst kwam uit op 1,7 miljard dollar, een toename van 10 procent.

Wel zette het bedrijf een operationeel verlies in de boeken van 252 miljoen dollar. De groepsomzet klom met 20 procent tot 9,9 miljard dollar. De kaspositie was 5,4 miljard dollar.

Solide resultaten

De gewone nettowinst daalde naar 2,5 miljard dollar, van bijna 2,8 miljard dollar een jaar eerder. Die daling werd veroorzaakt omdat vorig jaar een winst van 1,6 miljard dollar werd geboekt op de verkoop van een belang in Flipkart. Daar stond dit jaar wel een winst van 600 miljoen dollar op de verkoop van een belang in MakeMyTrip tegenover. Verder viel de boekwinst op het belang in Tencent lager uit dan vorig jaar.

Topman Bob van Dijk van Prosus sprak van solide resultaten over het afgelopen halfjaar. Het is de eerste keer dat de onderneming als beursgenoteerd bedrijf cijfers presenteert. Prosus maakte op 11 september zijn debuut op het Damrak. Prosus is de tak voor techinvesteringen van het Zuid-Afrikaanse media- en technologieconcern Naspers.