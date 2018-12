Drie tips voor ouderen tijdens het zorgseizoen

Tijdens het zorgseizoen waarin je voor het nieuwe jaar een andere zorgverzekeraar of een aangepast pakket kan kiezen, vliegt de informatie je om de oren. De redactie van DFT Geld zet daarom in dit artikel drie tips op een rij voor ouderen.

1. Aanvullend

Wie ouder wordt, heeft doorgaans steeds meer zorg nodig. Daarom kan het lonen om goed te kijken naar de aanvullende pakketten, om ervoor te zorgen dat je goed gedekt bent voor kosten. Let hierbij bijvoorbeeld vooral op vergoedingen voor medicijnen, gehoorapparaten, kunstgebitten en thuiszorg

2. Neem niet te veel (eigen) risico

Omdat je op latere leeftijd steeds vaker zorg in bijvoorbeeld het ziekenhuis nodig hebt, kan het raadzaam zijn om het eigen risico niet te hoog te laten zijn. Hoewel het zo een paar tientjes per maand kan schelen in de premie, ben je wel de klos als je een tijdje in het ziekenhuis loopt. Omdat de kans daarop groter wordt, naarmate de leeftijd vordert, kan dit ondanks de hogere premie veel geld schelen.

3. Vergeet niet te schrappen

Als je nog minderjarige kinderen hebt, zijn die nog meeverzekerd op de polis van jou of je partner. Daarvoor sluit je ook aanvullende verzekeringen, die speciaal voor de kinderen zijn. Bijvoorbeeld voor orthodontie. Vergeet niet om deze weer uit je pakket te halen als de kinderen ouder dan 18 jaar zijn geworden.