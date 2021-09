Shell bouwt megafabriek voor biobrandstof in Pernis

Kopieer naar clipboard

Shell wil vergroenen in Pernis, met onder meer biologische vliegtuigbrandstoffen. Ⓒ ANP/HH Royal Dutch Shell A 17.556 0.68 %

DEN HAAG - Olie- en gasbedrijf Shell gaat een grote fabriek voor biobrandstoffen bouwen op het terrein van zijn raffinaderij in Pernis. De fabriek in de Rotterdamse haven gaat 820.000 ton biobrandstoffen per jaar produceren, zoals duurzame vliegtuigbrandstof en biodiesel. Daarmee wordt het de grootste in zijn soort in Europa, aldus het olie- en gasbedrijf. Hoeveel Shell in de fabriek investeert, maakte het concern niet bekend.